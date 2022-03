China kiest energiezekerheid boven verminderen CO2-uitstoot

Li benadrukte het belang van energiezekerheid en voedselzekerheid ondanks stijgende prijzen op de wereldmarkt. Daarbij wil China zorgen dat de prijzen voor energie stabiel blijven. Het Volkscongres komt samen op een moment waarop China probeert de noodzaak voor een stabiele energietoevoer en de langetermijnambities om te vergroenen met elkaar in evenwicht te brengen. Het land wil ‘een zekere flexibiliteit behouden’ om te zorgen voor ‘economische groei terwijl het lokale lokale autoriteiten aanmoedigt om hun besparingsinspanningen voort te zetten’, schreef de Nationale commissie voor ontwikkeling en hervorming in een apart rapport.

Normaal gesproken stelt China een jaarlijks doel voor energiebesparing, meestal uitgedrukt in energieverbruik per procent van het bruto binnenlands product. Zo’n doel kwam er dus niet, maar het land blijft goed op weg om tegen 2025 13,5 procent minder energie te verbruiken ten opzichte van vorig jaar, stelde Li.

Vorig jaar had China zich ten doel gesteld om het energieverbruik met 3 procent terug te brengen. Dat leidde tot kritiek dat het economische groei in de weg zou zitten nadat enkele provincies bedrijven hadden gevraagd tijdelijk de productie te staken. Dat was nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen.