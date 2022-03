Poetin zegt dat alles volgens plan verloopt in Oekraïne

De inval in Oekraïne verloopt volgens plan volgens de Russische president Vladimir Poetin. Vrijwel de hele Oekraïense militaire infrastructuur is verwoest en dat was de bedoeling. Rusland viel het buurland 24 februari binnen naar eigen zeggen om militaire doelen uit te schakelen en niet om land te bezetten of veroveren. Rusland wil dat Oekraïne een neutrale status krijgt, en wordt gedemilitariseerd en ‘gedenazificeerd’. In Poetins ogen dreigen extreemrechtse groepen en milities de overhand te krijgen die etnische Russen vervolgen in vooral het oosten van Oekraïne.