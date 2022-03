Italië neemt ook villa’s van Russen in beslag

Behalve twee jachten heeft de Italiaanse Justitie ook drie villa’s van Russische oligarchen in beslag genomen. De Guarda di Finanza legde beslag op een villa van metalenmagnaat Alisjer Oesmanov op Sardinië en een van politicus Oleg Savtsjenko. Ook tv-presentator Vladimir Solovjov raakte een huis kwijt, in zijn geval aan de rand van het Comomeer.

De villa van Oesmanov was volgens Italiaanse media rond de 17 miljoen euro waard. Die van Savtsjenko nabij de stad Lucca stamt uit de zeventiende eeuw en werd in 2018 gekocht voor 3 miljoen euro. De villa van Solovjov, een bekende presentator op de staatstelevisie, was 8 miljoen euro waard en bevond zich vlakbij het huis van filmster George Clooney.

Russische oligarchen hebben de afgelopen jaren tal van villa’s op gewilde locaties in Italië gekocht. Ingewijden laten dan ook aan persbureau Reuters te weten de komende week nog meer inbeslagnames te verwachten als het sanctiepakket van de Europese Unie wordt uitgebreid.

Jachten aan de ketting

Oesmanov, die onder meer geldschieter was van de Britse voetbalclub Everton en hoofd van de internationale schermbond, heeft meerdere villa’s op Sardinië. Ook Ruslands rijkste man Aleksej Mordasjov, van wie vrijdag al een megajacht ter waarde van 65 miljoen euro in Italië in beslag werd genomen, heeft daar een villa die zo’n 66 miljoen euro waard zou zijn.

Een ander jacht van Gennadi Timtsjenko werd ook aan de ketting gelegd. Dat was 50 miljoen euro waard. Timtsjenko werd rijk door de handel in olie en wordt gezien als een van de trouwste bondgenoten van Vladimir Poetin.