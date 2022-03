Lavrov niet optimistisch over gesprekken met Oekraïne

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is naar eigen zeggen niet optimistisch over de kans dat de gesprekken tussen zijn land en Oekraïne snel resultaat zullen opleveren. Lavrov schilderde zaterdag ‘de woedende verklaringen’ van de Oekraïense president Volodimir Zelenski af als struikelblok.

Zelenski geeft regelmatig videoboodschappen af. Daarin prijst hij de strijdlust van de Oekraïense bevolking en trekt hij fel van leer tegen de Russische president Poetin. Zaterdag riep Zelenski de Verenigde Staten nogmaals op een vliegverbod boven Oekraïne af te kondigen, zodat de Russische luchtmacht geen aanvallen meer kan uitvoeren. Hij vroeg zich af ‘wat er nog meer nodig is’ om president Joe Biden daarvan te overtuigen.

De VS en andere NAVO-landen zien het instellen en handhaven van een vliegverbod echter als een te riskante stap. Zij benadrukken dat de NAVO niet betrokken wil raken in de oorlog. In de recentste verklaring zei Zelenski alles in het werk te stellen om de evacuatie van burgers uit de steden Marioepol en Volnovacha mogelijk te maken. Maar wie dat kunnen, moeten blijven vechten, zei hij erbij.

Delegaties van Oekraïne voerden tot nog toe twee keer besprekingen. Mogelijk volgt dit weekend nog een derde gespreksronde. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba zei eerder ook daarvoor open te staan, mits onderhandelingen ‘betekenisvol’ zijn.