Circa 27.500 Oekraïense vluchtelingen aangemeld in Duitsland

Bijna 27.500 Oekraïners hebben zich in de Bondsrepubliek aangemeld als vluchteling, berichtten de Duitse autoriteiten. Er zijn inmiddels waarschijnlijk veel meer mensen in Duitsland die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Ze steken massaal de Oekraïens-Poolse grens over. Polen spreekt van 800.000 vluchtelingen in ruim een week van strijd in het buurland.