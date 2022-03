Nederland werkt mee aan nieuwe lng-terminal in Duitsland

Nederland werkt samen met Duitsland aan een nieuwe terminal voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in de buurt van Hamburg. Vrijdag werd daarvoor een intentieverklaring ondertekend. De terminal in Brunsbüttel aan de monding van de Elbe zal na de bouw door Gasunie worden uitgebaat. Eerder was ook tankopslagbedrijf Vopak betrokken bij de terminal, maar die partij trekt zich nu net als het Duitse Oiltanking terug.