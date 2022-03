Locoburgemeester Marioepol claimt dat Russen de stad nog bestoken

De locoburgemeester van Marioepol zegt dat Russische troepen de Oekraïense stad nog steeds beschieten. Van het overeengekomen staakt-het-vuren is volgens stadsbestuurder Sergij Orlov in de praktijk niets te merken. ‘Onze burgers zijn klaar om te vluchten, maar ze kunnen niet vluchten door artilleriebeschietingen’, zei hij tegen de BBC.

In een eerder bericht meldde het bestuur van de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne al dat de wapenstilstand langs een deel van de beoogde evacuatieroute nog niet werd gerespecteerd door het Russische leger. ‘De Russen blijven ons bombarderen en met artillerie beschieten. Het is gestoord’, zei Orlov.

Rusland en Oekraïne kwamen eerder overeen dat inwoners vijf uur de tijd krijgen om de belegerde stad te verlaten. Ook voor de plaats Volnovacha, zo’n 50 kilometer ten noorden van Marioepol, is een tijdelijke wapenstilstand afgesproken.