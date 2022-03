Italië wil Europese maximumaankoopprijs voor Russisch gas

Italië gaat de Europese Commissie voorstellen om een maximumprijs in te stellen voor de aankoop van Russisch gas. Ligt de prijs daarboven, dan zouden Europese bedrijven geen zaken meer mogen doen met Rusland, zegt minister Roberto Cingolani van ecologische transitie in een interview in de krant Corriere della Sera.Volgens Cingolani zorgt de angst voor verstoring van gasleveringen nu voor hoge prijzen waar alleen Gazprom en dus de Russische staat van profiteert.