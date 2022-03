Britse defensie ziet minder Russische luchtaanvallen

Volgens waarnemers van het Britse ministerie van Defensie neemt het aantal Russische artilleriebeschietingen en luchtaanvallen in Oekraïne af. Er zijn in de afgelopen 24 uur minder aanvallen dan in de etmalen ervoor, aldus de zegslieden.

De Russen omsingelen Charkov, Tsjernihiv en Marioepol. In de laatste plaats moet een tijdelijk staakt-het-vuren burgers de gelegenheid bieden de havenstad te verlaten. In de noordoostelijke stad Soemi zouden gevechten plaatsvinden. Verder rukken de Russen in het zuiden op van Cherson richting de plaats Mikolajiv, Het zou de waarnemers niet verbazen als de Russen Mikolajiv links laten liggen en de opmars rechtstreeks voortzetten naar het 100 kilometer westelijker gelegen Odessa. Odessa is de grootste havenstad van Oekraïne en is met meer dan een miljoen inwoners de derde stad van het land, na Kiev en Charkov.

In het front ten noorden van de hoofdstad Kiev lijkt op de negende dag van de oorlog weinig beweging te zitten. Een enorme colonne Russische legervoertuigen is er al dagen gestrand of wacht op bevoorrading of instructies.