Litouwen kondigt komst meer Nederlandse militairen aan

Nederland gaat extra militairen naar Litouwen sturen, zo heeft de Litouwse minister van Defensie zaterdag gezegd. Precieze aantallen noemde minister Arvydas Anusauskas niet. In totaal wordt de aanwezigheid van buitenlandse NAVO-militairen in het land verhoogd van zo’n 3000 nu tot circa 4000 eind maart. Ze zijn daar om het EU-land te verdedigen, maar voor een deel ook vanwege militaire oefeningen.

Het Nederlandse ministerie van Defensie was niet direct bereikbaar voor meer informatie.

Behalve de Nederlandse troepen gaat ook Duitsland meehelpen met de luchtverdediging van Litouwen. De Verenigde Staten sturen ter versterking een extra legerbataljon, inclusief tanks, aldus de minister. Litouwen had om extra NAVO-troepen verzocht in reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

NAVO

In Litouwen zitten sinds 2017 Nederlandse militairen. Ze zijn daar in NAVO-verband om de bevolking gerust te stellen en Rusland af te schrikken. Eind vorig jaar verhoogde Defensie de Nederlandse bijdrage tot zo’n 350 militairen.