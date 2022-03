Oprichter Sauer wil redactie Moscow Times naar Nederland hebben

De oprichter en eigenaar van The Moscow Times, Derk Sauer, wil de redactie van die onafhankelijke krant evacueren vanuit Moskou naar Nederland. In zijn column in Het Parool schrijft Sauer: "Het is het gewoon te link. Daarom ben ik bij The Moscow Times al twee dagen in crisisberaad. Daarom proberen we de redactie naar Nederland te evacueren."

Hij wijst erop dat de vrije pers in Rusland zo goed als verdwenen is. "Alleen nog Novaja Gazeta - de krant van Nobelprijs voor de Vrede-winnaar Dmitri Moeratov - en The Moscow Times zijn nog in de lucht. Maar die kunnen geen vuist maken tegen de almachtige staatspropaganda. En het is aftellen voor zij aan de beurt zijn", aldus een bezorgde Sauer.

Maar een hele redactie overbrengen naar Nederland lijkt niet eenvoudig. Sauer beschrijft de dilemma's die zich aandienen voor de journalisten die er werken. Ze hebben in Moskou een gezin of een stervend familielid dat ze liever niet willen achterlaten. Tegelijk voelen ze een verantwoordelijkheid om door te gaan. "Ik heb volwassen mannen snikkend aan mijn bureau. Maar toch willen ze door met hun werk. Het breekt mijn hart."

De gewone Rus kan bijna geen kennis meer nemen van de oorlog die president Poetin is begonnen in Oekraïne. De woorden 'invasie' en 'oorlog' mogen niet meer worden gebezigd in de berichtgeving over de inval en er staan zware straffen en hoge boetes op het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Veel media, waaronder de NOS, RTL en de BBC, hebben correspondenten teruggehaald. "Van een autoritair land is Rusland in een week veranderd in een harde dictatuur", schrijft Sauer.