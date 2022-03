Man opgepakt voor mishandelen steward tijdens Vitesse - Sparta

Er wordt nog onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld in het stadion. Volgens De Gelderlander was er een opstootje op de tribune en wilde een groep supporters van Vitesse de confrontatie aangaan in het uitvak. De steward duwde de man om te voorkomen dat hij richting het uitvak zou gaan, waarop hij haar mogelijk heeft geslagen.

Sparta leidde met 0-1 in het Gelredome van Arnhem toen de wedstrijd na meerdere incidenten in de blessuretijd werd gestaakt. Zo kreeg doelman Maduka Okoye een drinkbeker tegen zijn hoofd en werd een vuurwerkbom gegooid.