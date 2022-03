Musk: meer olie produceren door oorlog Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne is het nodig om internationaal meer olie te produceren. Deze opvallende uitspraak heeft Elon Musk, topman van producent van elektrische auto’s Tesla op Twitter gedaan. ‘Natuurlijk zou dit slecht zijn voor Tesla, maar duurzame energieoplossingen kunnen niet per direct Russische olie en gas vervangen’, schreef Musk verder in een reeks berichten op de berichtendienst.