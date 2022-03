Iran verstrekt IAEA documenten voor meer onderzoek

Iran heeft de ‘atoomwaakhond’ van de Verenigde Naties, het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), documenten toegezegd die moeten helpen een slepend onderzoek van de IAEA tot een goed einde te brengen. De Iraanse nucleaire chef Mohammad Eslami en de baas bij het IAEA, Mariano Grossi, zijn dit overeengekomen. Grossi is zaterdag op bezoek in Teheran.

De informatie die het IAEA wil hebben, betreft de herkomst van deeltjes uranium op plekken in Iran die het land niet had opgegeven als plaatsen waar uranium wordt gebruikt. Volgens Grossi is de toezegging belangrijk om het raadsel op te lossen. Zonder antwoord op de vragen van het IAEA lijkt het Grossi erg moeilijk terug te keren naar de overeenkomsten van 2015 die een reeks mogendheden met Iran sloten. Die bepaalden dat internationale sancties tegen Iran zouden worden afgebouwd, in ruil voor beperking van het Iraanse nucleaire programma.

De overeenkomst strandde in 2018 toen de VS eruit stapten. Momenteel wordt druk overlegd om het akkoord van destijds nieuw leven in te blazen. De Iraanse economie wordt gewurgd door vooral Amerikaanse sancties. De VS beschuldigen Iran al decennia van het willen maken van kernwapens. Iran weerspreekt dat stellig.