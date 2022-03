NAC-supporters weggestuurd na agressief gedrag in Valkenburg

Een aantal NAC-supporters heeft zich vrijdagavond agressief gedragen in het centrum van Valkenburg voorafgaand aan de wedstrijd MVV-NAC. Na een noodbevel van de burgemeester zijn 28 supporters door de ME met een bus terug naar Breda gebracht, meldt de politie. Een van hen is aangehouden voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.