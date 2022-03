Rusland kondigt wapenstilstand aan bij belegerd Marioepol

De tijdelijke wapenstilstand ging om 8.00 uur (Nederlandse tijd) in. Volgens het kantoor van de burgemeester van Marioepol, Vadim Bojtsjenko, begint de evacuatie van burgers om 10.00 uur. Het Russische persbureau RIA voegt eraan toe dat de corridors tot 15.00 uur geopend zullen zijn. In de rest van Oekraïne gaat het Russische offensief intussen door.

Marioepol telt zo’n 450.000 inwoners. De havenstad aan de Zee van Azov, in het zuidoosten van Oekraïne, wordt al dagen hevig onder vuur genomen door Russische troepen.

Burgemeester Bojtsjenko uitte vrijdag een noodkreet over de humanitaire situatie in zijn stad. Inwoners zitten zonder stromend water, elektriciteit en verwarming. Ook zouden voedseltekorten dreigen. ‘Onze prioriteit is de totstandkoming van een wapenstilstand, zodat we de vitale infrastructuur kunnen herstellen en een route kunnen creëren om voedsel en medicijnen in de stad te krijgen’, liet hij weten.