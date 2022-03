Amerikaanse vicepresident Harris bezoekt Polen en Roemenië

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris reist volgende week naar Polen en Roemenië af, heeft haar kantoor vrijdag aangekondigd. Het bezoek aan beide landen zal in het teken staan van de oorlog in Oekraïne, als gevolg van de Russische invasie. Haar bezoek duurt van 9 tot 11 maart.

‘Haar bezoek zal de kracht en eenheid van de NAVO en de Amerikaanse steun aan de bondgenoten ten oosten van de NAVO-landen te midden van Russische agressie laten zien’, aldus het kantoor van Harris.

De Amerikaanse vicepresident heeft in Warschau en Boekarest een ontmoeting met de Poolse en Roemeense leiders om onder meer te praten over steun van de Verenigde Staten aan de regio op het gebied van veiligheid, economie en humanitaire hulp.

Polen en Roemenië zijn beiden buurlanden van Oekraïne. Veel Oekraïners zijn sinds de invasie via de Poolse of Roemeense grens het land ontvlucht. In Polen ging het vrijdag al om ruim 700.000 vluchtelingen.