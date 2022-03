Burgemeester: havenstad Marioepol geblokkeerd door de Russen

De belegerde Zuidoost-Oekraïense havenstad Marioepol wordt ‘geblokkeerd’ door Russische troepen, meldt de burgemeester van de stad in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De havenstad met zo’n 450.000 inwoners wordt al dagen aangevallen door de Russen. Burgemeester Vadim Bojtsjenko van Marioepol kwam vrijdag al met een noodkreet waarin hij dringend om militaire hulp vroeg. De Russen hebben de stad omsingeld en er is een dreigend tekort aan voedsel. Ook zou er geen water, verwarming en stroom meer zijn.

‘Op dit moment zijn we op zoek naar oplossingen voor de humanitaire problemen en kijken we naar alle mogelijke manieren om Marioepol uit de blokkade te krijgen’, zei Bojtsjenko in een bericht op Telegram. De burgemeester heeft onder meer om een vluchtroute voor zijn burgers gevraagd.