Demonstraties in Den Haag tegen de oorlog in Oekraïne

In Den Haag zijn zaterdag demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne. Op het Malieveld is de actie ‘Stop de oorlog!’, georganiseerd door de SP en de jongerenbeweging van deze partij, de Partij voor de Dieren en Kerk en Vrede. Daarnaast demonstreren in Nederland woonachtige Russen bij de Russische ambassade in de hofstad.