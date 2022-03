VN-Veiligheidsraad bespreekt maandag humanitaire crisis Oekraïne

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt maandag bijeen voor een spoedvergadering over de humanitaire crisis in Oekraïne, veroorzaakt door de Russische invasie, melden diplomaten aan het Franse persbureau AFP.

Volgens een anonieme diplomaat zullen de vijftien leden van de Veiligheidsraad na de openbare sessie achter gesloten deuren verder werken aan een mogelijke ontwerpresolutie over de crisis in Oekraïne. Dat gebeurt naar aanleiding van een voorstel van Mexico en Frankrijk. De twee landen pleiten voor een resolutie waarin wordt opgeroepen tot het beëindigen van de vijandigheden in Oekraïne, een ongehinderde stroom aan humanitaire hulp en de bescherming van burgers.

De Verenigde Staten zouden hebben gewaarschuwd dat zij die oproep alleen steunen als Rusland expliciet wordt genoemd als de veroorzaker van de humanitaire crisis. Vermoedelijk wordt de resolutie in dat geval echter geblokkeerd door Rusland, dat zijn veto kan uitoefenen. Zo werd een ontwerpresolutie waarin de VN-Veiligheidsraad de Russische agressie in Oekraïne veroordeelde, eind vorige maand ook al geblokkeerd door een Russisch veto.