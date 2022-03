Oliebedrijven op Wall Street profiteren van oplopende olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. Door de oorlog in Oekraïne, waar onder meer een aanval op een kerncentrale plaatsvond, stond het sentiment van beleggers wederom onder druk. Maar de minnen op Wall Street waren bij lange na niet zo fors als de verliezen op de Europese beurzen. Oliebedrijven profiteerden daarbij van de flink oplopende olieprijzen.