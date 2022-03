Olieprijs hard omhoog terwijl VS ban op Russische olie overwegen

In de loop van vrijdagavond (Nederlandse tijd) was een vat Amerikaanse olie door de onrust over de mogelijke ban meer dan 7 procent duurder op 115,41 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten en de Noordzee, werd voor bijna 7 procent meer verhandeld op 117,87 dollar per vat.

Naar verluidt vinden er nog gesprekken plaats tussen de Amerikaanse overheid en de olie- en gasindustrie over de de impact die zo’n nieuwe sanctie tegen Rusland zou kunnen hebben. ‘We overwegen een reeks opties’, heeft Cecilia Rouse, een belangrijke adviseur van het Witte Huis, gezegd tijdens een persconferentie.

Voldoende beschikbare energie

Zij voegde eraan toe dat daarbij ook rekening gehouden wordt met het feit dat er voldoende energie beschikbaar moet blijven. Het is bekend dat Russische olie goed was voor ongeveer 3 procent van alle leveringen van ruwe olie die vorig jaar in de VS aankwamen.

De schrik zat er eerder op de dag al flink in op de aandelen- en oliemarkten. Dat kwam door de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. De olieprijzen lopen door de oorlog in Oekraïne daarbij al dagen flink op. Dat uit zich ook in de prijzen aan de pomp in Nederland. Benzine en diesel zijn nog nooit zo duur geweest als momenteel het geval is.