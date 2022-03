Rusland: Oekraïense saboteurs veroorzaakten brand kerncentrale

De Russische soldaten schoten terug. Toen de Oekraïense sabotagegroep het trainingscentrum verliet, hebben ze het in brand gestoken, aldus de Russische VN-topdiplomaat tijdens een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad in New York over de Russische invasie in Oekraïne.

De Oekraïense vertegenwoordiger bij de VN noemde de lezing van de Russen een ‘schandalig voorbeeld van gaslighting’ (psychologische manipulatie). De ambassadeur riep Moskou op te stoppen met liegen. Volgens Oekraïne zitten Russische troepen achter de brand. De Oekraïense president Zelenski sprak over een gerichte beschieting van de reactorblokken door Russische tanks. De Verenigde Staten bestempelden de Russische actie als een roekeloze aanval en een gevaarlijke escalatie, waarbij Europa en de rest van de wereld maar net aan een kernramp zouden zijn ontsnapt.

Nucleaire provocatie

Rusland heeft nu de controle over de energiecentrale, die veilig zou zijn. Het doel van de verovering was een ​​’nucleaire provocatie’ door Oekraïne te voorkomen, aldus de Russische VN-ambassadeur. Russische troepen zouden zich niet met het werk van de Oekraïense arbeiders in de kerncentrale bemoeien, maar de centrale beveiligen. De Russen zullen zelf ook ‘ervaren personeel’ inzetten.

Tijdens de speciale vergadering van de Veiligheidsraad riep de Chinese ambassadeur Rusland en Oekraïne op met elkaar te gaan praten, om tot een politieke oplossing te komen.