Oekraïne wil bemiddelaar bij onderhandelingen met Rusland

Oekraïne zoekt internationale bemiddeling voor de gesprekken met Rusland over het beëindigen van de vijandelijkheden. ‘We vertrouwen de Russische Federatie helemaal niet’, verklaarde een adviseur van president Volodimir Zelenski volgens Oekraïense media.

Adviseur Mikhailo Podoljak bevestigde dat voor komend weekend een derde overlegronde gepland staat, waarschijnlijk opnieuw in Belarus omdat Rusland andere landen afwijst. Later zijn landen als Turkije, Hongarije of Polen denkbaar als organisator, zei Podoljak. Hij uitte scherpe kritiek op Belarus, dat ‘als springplank wordt gebruikt voor aanvallen op onze steden.’

De Russische president Vladimir Poetin heeft als voorwaarde voor een nieuwe ronde gesprekken geëist dat Oekraïne vooraf allerlei concessies doet. Daar zal Zelenski volgens zijn adviseur nooit mee akkoord gaan.

Bij de vorige onderhandelingen spraken beide partijen af vluchtroutes voor burgers te creëren in gebieden waar zwaar wordt gevochten. Podoljak noemde die overlegronde ‘verrassend constructief’.