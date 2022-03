Debat gemeenteraadsverkiezingen ontkomt niet aan Oekraïnecrisis

De politici die deelnamen aan het eerste grote NOS-debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ontkwamen er niet aan om het over de oorlog in Oekraïne te hebben. Allerlei kwesties die lokaal spelen brachten de leiders van de Tweede Kamerfracties in verband met de oorlog in het land.

‘Er is veel veranderd sinds Poetins aanval op Oekraïne’, zei Lilianne Ploumen (PvdA). Jan Paternotte van D66 denkt dat het een ‘motivatie kan zijn om te gaan stemmen’. Bovendien veroorzaakt de oorlog daar ook problemen die in de Nederlandse gemeenten moeten worden opgelost. Zo loopt de energierekening, die toch al hoog is, naar verwachting nog veel verder op. Dat leidt ertoe dat de landelijke politiek via de gemeenten wil regelen dat mensen minder energie verbruiken en financiële steun krijgen om de rekeningen te betalen.

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat de VVD en D66 daarbij te makkelijk verlangen dat mensen veel geld investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp. ‘Voor heel veel mensen is de realiteit natuurlijk: die willen dat wel, maar die kunnen dat helemaal niet betalen.’ Ze vindt dat de landelijke overheid meer vaart moet maken met steunmaatregelen. Sophie Hermans (VVD) zei dat er al zoveel haast gemaakt wordt als mogelijk is. ‘Ik vind het belangrijk dat we de mensen bereiken die we moeten bereiken.’

Pieter Heerma (CDA) verwees ook naar de opvang van vluchtelingen die in de gemeenten georganiseerd zal moeten worden. ‘Je ziet de bereidheid van Nederlanders om Oekraïners op te vangen.’ Jesse Klaver wees op een initiatief van de Amsterdamse GroenLinks-wethouder en partijgenoot Rutger Groot Wassink, die heeft laten weten dat mensen in de bijstand niet gekort zullen worden als ze Oekraïners opvangen in huis.