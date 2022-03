Europese beurzen verliezen fors na aanval op kerncentrale

De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag forse verliezen door zorgen over het oorlogsgeweld in Oekraïne. Beleggers schrokken erg van de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam kelderde met 4,8 procent tot 671,73 punten. Ook andere graadmeters in Europa zakten flink, terwijl de prijzen van tal van grondstoffen en olie juist flink opliepen.