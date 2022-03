Negatief reisadvies voor heel Belarus wegens steun aan Rusland

‘Als gevolg van de hulp van Belarus bij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de aanwezigheid van Russische militairen is de situatie onvoorspelbaar en gevaarlijk’, aldus het nieuwe reisadvies. Wie het land wil verlaten kan het best met de auto reizen via Litouwen, Polen of Letland. Rechtstreekse vluchten vanuit Belarus naar de Europese Unie gaan niet meer, maar het is volgens het ministerie misschien wel mogelijk om met een tussenstop naar Nederland te komen. Hoe dan ook moeten mensen volgens het ministerie niet via Oekraïne of Rusland reizen.

Voor heel Belarus geldt een rood, negatief reisadvies. Volgens een overzicht op de website van het ministerie geldt dat momenteel voor tien andere landen wereldwijd, waaronder Noord-Korea, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarnaast zijn er nog vier landen die op de kaart deels rood gekleurd zijn en deels geel of oranje.