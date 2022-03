Tesla mag productie gaan opstarten in Duitse fabriek

Tesla heeft voorwaardelijke goedkeuring om de productie te gaan opstarten in zijn Duitse fabriek. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg vrijdag bekendgemaakt in Potsdam. Het bedrijf moet nog wel aantonen dat het aan een aantal voorwaarden voldoet op het gebied van onder meer het beheersen van luchtverontreiniging. De verwachting is dat dit proces ongeveer twee weken in beslag zal nemen.