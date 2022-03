Noodkreet burgemeester van belegerde havenstad Marioepol

De burgemeester van de belegerde Zuidoost-Oekraïense havenstad Marioepol heeft dringend militaire hulp gevraagd. Volgens hem raakt het voedsel op. Eerder was al gemeld dat er geen water, verwarming en stroom meer is in de door de Russen omsingelde stad.

In een oproep op televisie vraagt hij om een vluchtroute voor burgers. ‘We worden gewoon vernietigd’, waarschuwde hij. Marioepol met zijn ongeveer 450.000 inwoners wordt al dagen aangevallen door de Russen.