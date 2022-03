Oekraïne wil dit weekend derde overlegronde met Rusland

Oekraïne wil nog komend weekend met Rusland een derde gespreksronde houden over het beëindigen van de vijandelijkheden tussen de twee landen. Een woordvoerder van de Oekraïense president Zelenski zei dat er voortdurend contact is met de Russen en dat de nieuwe gesprekken zaterdag of zondag zouden kunnen plaatsvinden. Het is nog wachten op een reactie van de Russen, aldus de onderhandelaar.

Het kantoor van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz denkt echter dat er pas na het weekend een nieuwe overlegronde komt. Het liet weten dat Scholz daarover contact heeft gehad met president Vladimir Poetin.

De eerste gespreksronde maandag was zonder enig resultaat afgesloten. Het tweede overleg vond donderdag plaats in de regio Brest in het westen van Belarus. Na dat tweede gesprek meldden de delegaties van Oekraïne en Rusland dat de landen het eens zijn geworden over vluchtroutes voor burgers in Oekraïense gebieden waar de gevechten het hevigst zijn.