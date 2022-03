Opperrechters houden doodstraf voor aanslagpleger Boston in stand

De dader van de aanslag op de marathon van Boston in 2013, krijgt toch weer de doodstraf opgelegd. De 28-jarige uit Kirgizië afkomstige Dzhokhar Tsarnaev was daartoe in 2015 al veroordeeld, maar een hof van beroep in Boston bepaalde in 2020 dat de straf opnieuw moest worden bekeken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt nu met zes stemmen voor en drie tegen dat de doodstraf in stand blijft.