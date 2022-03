Meerdere regio’s werken aan wens kabinet opvang vluchtelingen

Dordrecht en omgeving (Zuid-Holland Zuid) bereidt zich erop voor zo snel mogelijk 1000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opvang te kunnen bieden, waarbij de bedoeling is uiteindelijk 2000 mensen aan onderdak te helpen. Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om 2000 plekken, waarvan Rotterdam de helft voor haar rekening neemt. Daar zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd voor de meest acute opvang.

In Leeuwarden gaat de veiligheidsregio Friesland inventariseren waar in eerste instantie 1000 en later dus ook 2000 plekken gecreëerd kunnen worden. Die balans moet woensdag opgemaakt zijn. De veiligheidsregio wijst erop dat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen en vrij in Europa mogen reizen. De opvang wordt dan ook niet geregeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s zelf. In de praktijk betekent dit dat zij mogelijkheden afstemmen met de gemeenten binnen hun grenzen.

Gemeenten informeren

Voorzitter Jan van Zanen van de veiligheidsregio Haaglanden gaat in gesprek met acht gemeenten binnen zijn regio ‘om hen te informeren over de taak die ons als gemeenten mogelijk te wachten staat’.

Waar Oekraïners die naar Nederland vluchten zich moeten gaan melden om voor opvang in aanmerking te komen is nog niet duidelijk. Maandag praten de veiligheidsregio’s verder met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de coördinatie en de opvangmogelijkheden. De komende tijd wordt volgens Justitie een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland moet zich daarom voorbereiden op grootschaliger opvang.

Onduidelijkheid aantallen

Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners al in Nederland zijn aangekomen. Op legerplaats Harskamp in de gemeente Ede is ruimte voor 950 mensen. Donderdag meldde Amsterdam dat er in Zuidoost 92 vluchtelingen werden opgevangen, maar dat op termijn gemikt wordt op 200 à 300 opvangplekken in de hoofdstad. Vrijdagochtend arriveerden er ongeveer 50 Oekraïners in Waddinxveen. Zij zijn opgevangen in een sporthal. De gemeente daar kijkt nog naar opvangmogelijkheden voor de langere termijn.

De afgelopen week hebben al zeker 250 Oekraïners aangeklopt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel. Een deel vroeg asiel aan maar een ander deel wilde alleen informatie over hun reguliere verblijf. Oekraïners kunnen negentig dagen in Nederland verblijven zonder visum. Besloten is in Europees verband dat de vluchtelingen het komende jaar een beschermde status hebben, maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag in Brussel bekend.