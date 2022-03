Europese gasprijs gaat weer flink omhoog door Oekraïne-oorlog

Op de gasmarkt worden deze week dag na dag records gebroken vanwege de vrees dat de gasleveringen in Europa in gevaar komen door de oorlog in Oekraïne. De handel is ook erg volatiel, soms gaat de prijs in korte tijd flink op en neer. Sinds de oorlog is begonnen is de gasprijs ruim verdubbeld.

De stemming op de financiële markten staat vrijdag extra onder druk door de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.

Ook voor de Russische inval in Oekraïne stonden de gasprijzen al op een relatief hoog niveau. Dat komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas aan banden begon te leggen, terwijl de vraag naar energie juist sterk toenam door de heropening van door de coronapandemie getroffen economieën. In Nederland zijn al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen omdat het voor hen veel duurder is geworden om gas en stroom in te kopen. Consumenten worden daarnaast geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.