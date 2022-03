Ook Wall Street omlaag na aanval kerncentrale Oekraïne

De beurzen in New York gingen vrijdag verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd gedrukt door de verkoopgolf op de Europese markten, die volgde op de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne waarbij brand uitbrak. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn, maar Russische troepen hebben de centrale in handen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 33.343 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1,3 procent, tot 4305 punten, en techgraadmeter Nasdaq leverde hetzelfde percentage in, op 13.358 punten.

Beleggers verwerken ook het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat voorbeurs bekend werd gemaakt. De banengroei in de Verenigde Staten is in februari sterker uitgevallen dan economen hadden voorzien. Wel pakte de loongroei minder krachtig uit dan alom verwacht.

Verlies Airbnb

Airbnb verloor bijna 1 procent. De onlinemarktplaats voor vakantieverhuur schort voorlopig alle activiteiten in Rusland en Belarus op. Airbnb is het zoveelste westerse bedrijf dat activiteiten in de landen staakt vanwege de invasie in Oekraïne.

Chipfabrikant Intel (min 0,3 procent) liet weten geen chips meer te verschepen naar Rusland en Belarus. Internetconcern Google kondigde aan geen online-advertenties meer te verkopen in Rusland. Moederbedrijf Alphabet zakte meer dan 1 procent.

Coinbase ging een kleine 2 procent omhoog. De grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten legt de oproep om Russen te weren van het handelsplatform naast zich neer. Volgens topman Brian Armstrong zijn cryptomunten als bitcoin en ether voor veel Russen juist de enige mogelijkheid om te ontsnappen aan de vrije val van de roebel. Mochten er Amerikaanse sancties komen tegen alle handel door Russen in cryptomunten, dan zal Coinbase daar wel gehoor aan geven.

Broadcom

Chip- en softwaremaker Broadcom klom bijna 2 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook resultaten van kledingverkoper Gap (plus 2,6 procent) en restaurantketen Sweetgreen (plus 15,4 procent) werden goed ontvangen.

Tesla won 0,2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft de langverwachte goedkeuring van de Duitse autoriteiten gekregen voor zijn eerste Europese autofabriek in Duitsland.

De olieprijzen veerden weer op na de kleine daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 5 procent duurder op 109,17 dollar. Brentolie klom dik 4 procent in prijs tot 115 dollar per vat. De euro was 1,0919 dollar waard, tegenover 1,1052 dollar een dag eerder.