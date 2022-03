De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in een telefoongesprek gevraagd alle militaire operaties in Oekraïne onmiddellijk te staken. Hij riep hem ook op humanitaire hulp toe te laten in gebieden waar wordt gevochten, aldus een woordvoerder van de regering in Berlijn.

Het gesprek duurde ongeveer een uur. Beide leiders kwamen volgens de zegsman overeen elkaar snel opnieuw te spreken.