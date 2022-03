Oproep tot actie voor stadhuizen tegen oorlog Oekraïne

Inwoners van steden en gemeenten in heel Europa worden opgeroepen om zich op zaterdag 12 maart te verzamelen voor het stadhuis van hun woonplaats, stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een oproep te doen voor vrede in dat land. Dit plan van Eurocities, een netwerkorganisatie van meer dan tweehonderd Europese steden, wordt ondersteund door Nederlandse burgemeesters en gemeenten, meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag.

‘Ik stel voor dat we de lokale bevolking uitnodigen, in het bijzonder onze Oekraïense en Russische gemeenschappen, om samen arm in arm te staan of een moment te delen voor of rondom onze stadhuizen’, stelt de voorzitter van de netwerkorganisatie Dario Nardella, tevens burgemeester van Florence. Hij vraagt aanwezigen dan foto’s van de bijeenkomsten te delen op social media met de hashtag #CitiesWithUkraine.

Volgens Nardella hebben Bologna, Braga, Florence, Milaan, Marseille, Nice, Rome en Rotterdam al laten weten mee te doen met de actie. Het is tevens een protest tegen oorlogshandelingen tegen de bij Eurocities aangesloten Oekraïense steden Charkov, Kiev, Lviv en Odessa. Volgens VNG gaat het om ‘gemeentelijke diplomatie’ waarmee aandacht gevraagd wordt ‘voor de principes van democratie’.