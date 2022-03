VN melden aantal burgerdoden in Oekraïne van boven de 330

Het aantal burgers dat in Oekraïne is omgekomen door militair geweld sinds de Russische invasie vorige week is gestegen naar 331. Onder hen zijn 19 kinderen. Zeker 675 mensen raakten gewond. Dat heeft VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gemeld, met de aantekening dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk veel hoger ligt.

Het aantal bevestigde burgerslachtoffers is in een dag met 82 toegenomen. Zij kwamen vooral om door artillerievuur, raketinslagen en luchtaanvallen, aldus de UNHCR. De Oekraïense regering sprak woensdag van 2000 omgekomen burgers in de eerste week van de oorlog.