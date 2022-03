Opposant Poetin wil wereldwijd protest tegen oorlog op 6 maart

De gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft Russen opgeroepen op 6 maart te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne in Russische steden en in heel de wereld. Hij beschuldigt in zijn boodschap president Vladimir Poetin ervan ‘schande te brengen over de Russische vlag en taal’.

Via sociale media kon hij vrijdag zijn boodschap opnieuw laten horen. ‘Laat de wereld zien dat Russen geen oorlog willen. Kom naar de pleinen in Berlijn, New York, Amsterdam of Melbourne, waar dan ook. We zijn verantwoordelijk voor de toekomst van Rusland.’

Protest tegen de oorlog is vrijwel verboden en de autoriteiten in Moskou hebben opgeroepen zich achter president Poetin te scharen. Die viel op 24 februari Oekraïne militair binnen. Navalni werd begin vorig jaar na terugkeer uit Duitsland opgesloten, omdat hij voorwaarden zou hebben geschonden die verbonden waren aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling na een veroordeling in een omstreden strafproces.