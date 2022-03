Friese overheden willen contract Gazprom snel opzeggen

De Provincie Fryslân en de gemeentes in Friesland willen zo snel mogelijk onder het contract uitkomen dat is afgesloten met gasleverancier Gazprom. Daarom zoekt de provincie nu de mogelijkheden uit, om ervoor te zorgen dat de overheden bij het volgende contract niet alsnog vastzitten aan Gazprom. Verschillende andere gemeentes zoals Utrecht, Venlo en Apeldoorn laten weten de vragen van de gemeenteraad eerst te moeten beantwoorden, voor zij uitspraken kunnen doen over hun contract met Gazprom.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldde donderdag dat Gazprom niet zomaar uit te sluiten is als leverancier, aangezien Gazprom Energy NL geregistreerd is in Nederland. Nederlandse overheden moeten zich houden aan Europese aanbestedingsregels. Zolang Gazprom niet uit te sluiten is, kan dat ertoe leiden dat gemeenten uiteindelijk toch een nieuw contract moeten afsluiten met Gazprom Energy NL.

Daarom zegt gedeputeerde van de provincie Sietske Poepjes de contracten en andere mogelijke gasleveranciers eerst goed te onderzoeken, voordat de Friese overheden hun contract met Gazprom daadwerkelijk opzeggen. ‘We willen ook niet vastzitten aan een andere gasleverancier die het gas via een omweg bij Gazprom haalt’, aldus Poepjes. ‘Dat onderzoek kost even tijd. Maar uiteindelijk willen de Friese kleine overheden echt geen contract meer met zo’n Russische agressor.’

Oplossing

Poepjes zegt uit te kijken naar een mogelijke oplossing vanuit de landelijke politiek. Eind december 2023 willen de Friese overheden sowieso overschakelen van gasleverancier. Dan willen de overheden hun eigen gas lokaal opwekken. Dat kan door middel van duurzame oplossingen, vertelt Poepjes. Zo kan een Friese boer in Koudum al zo’n 300 huizen verwarmen met biogas opgewekt uit koeienmest.

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld aquathermie. Daarmee wordt warmte uit Friese meren omgezet in energie. ‘In Friesland willen we het graag zelf doen en zo zorgen we voor een duurzame toekomst’, vertelt Poepjes. ‘Dat dit ons uiteindelijk ook écht onafhankelijk maakt van Russisch gas is des te mooier.’

Een petitie die is gestart als oproep aan gemeentes om de contracten met Gazprom op te zeggen is inmiddels meer dan 78.000 keer getekend.