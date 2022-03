Ruslandcorrespondent NOS keert terug naar Nederland

NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf keert voorlopig terug naar Nederland vanwege de ‘te onzekere’ werkomstandigheden in het land. Dat laat zij vrijdagmiddag weten in een Twitterbericht. De Graaf deed sinds de Russische inval in Oekraïne vrijwel dagelijks op het NOS-journaal verslag vanuit Moskou.

‘Na veel wikken en wegen is besloten dat ik tijdelijk vanuit Nederland ga werken’, schrijft De Graaf op Twitter. ‘Onze werkomstandigheden in Rusland zijn op dit moment te onzeker. Ik hoop zo snel mogelijk weer terug te keren naar Moskou om daar weer ter plekke verslag te kunnen doen.’