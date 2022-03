NAVO roept Poetin op onvoorwaardelijk uit Oekraïne te vertrekken

De NAVO roept de Russische president Vladimir Poetin op zijn troepen zonder voorwaarden terug te trekken uit Oekraïne en zich tot ‘echte diplomatie’ te wenden. Het bondgenootschap houdt ‘alle wegen open voor een diplomatieke oplossing’ van het conflict, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg na afloop van een spoedbijeenkomst in Brussel van de dertig NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne.