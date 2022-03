Curator Office Centre zoekt koper voor doorstart

Office Centre maakt mogelijk een doorstart. De curator van de failliet verklaarde kantoorartikelengroothandel zegt op zoek te zijn naar een geïnteresseerde partij voor een overname van de activiteiten, of delen ervan. De winkels blijven tot nader order open en klanten kunnen hun bestellingen gewoon ophalen.

De onderneming, die tevens sponsor is van voetbalclub FC Groningen, verkeerde al langer in financiële problemen en kreeg eerder uitstel van betaling. Dat liep op 1 maart af, waarna woensdag het faillissement is uitgesproken.

Office Centre heeft ruim dertig vestigingen verdeeld over Nederland. Daarnaast is er nog het servicekantoor in Almere. Volgens de website werken er momenteel 550 mensen bij het bedrijf.