Loekasjenko ontkent dat leger Belarus zal vechten in Oekraïne

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko ontkent dat zijn leger betrokken is bij de Russische invasie in Oekraïne. Ook heeft hij gezegd dat daar geen plannen voor zijn. Er gaan geruchten dat Belarus zijn troepen voorbereidt op een missie in Oekraïne.

Belarus is volgens Loekasjenko niet verzocht deel te nemen aan de ‘speciale operaties’ in Oekraïne. In een toespraak tot de bevolking zei hij dat er ‘geen reden’ is voor zorgen. Hij kondigde aan de bewaking van de grenzen met Oekraïne wel te verstevigen. Er zouden pogingen zijn om Belarus te betrekken bij de oorlog in Oekraïne.

Voor Loekasjenko, die bekendstaat als de laatste dictator van Europa, is Rusland een zeer belangrijke bondgenoot. Belarus wordt door de Russische troepen gebruikt als uitvalsbasis en vanaf Belarussisch grondgebied zijn ook raketten afgevuurd. Het is ook het land waar de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland plaatsvinden.