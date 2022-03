Chef atoomwaakhond bereid naar Tsjernobyl te reizen voor overleg

Rafael Grossi, topman van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) is bereid om naar Tsjernobyl te reizen om met alle betrokken partijen te praten over de veiligheid van de nucleaire installaties in Oekraïne. Grossi zei dat op een persconferentie, kort na de Russische inname van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa. Grossi zei dat Rusland en Oekraïne zijn aanbod in overweging nemen.

Het hoofd van de atoomwaakhond zei dat er aan de reactoren van de centrale in Zaporizja geen schade is ontstaan door de gevechten tussen Russische en Oekraïense troepen. Wel is er een gebouw in de buurt van het nucleaire complex geraakt door een projectiel, meldde Grossi. Hij vermoedt dat de Russen daarvoor verantwoordelijk zijn.

In een bijgebouw van de kerncentrale van Zaporizja is brand geweest. Dat gebeurde nadat het complex volgens de Oekraïense buitenlandminister ‘van alle kanten werd aangevallen’ door Russische grondtroepen. Volgens het IAEA zijn er geen verhoogde stralingsniveaus in de buurt geconstateerd. Vorige week is de in 1986 ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl, zo’n 100 kilometer ten noorden van Kiev, al onder controle van de Russen gekomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort al sinds het begin van de Russische militaire operatie de situatie in de Oekraïne. Het RIVM houdt daarbij de nationale en internationale stralingsmeetnetten in de gaten en staat daarbij in nauw contact met het IAEA, aldus het instituut.