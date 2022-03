VN-mensenrechtenraad start onderzoek naar oorlog Oekraïne

De VN-mensenrechtenraad veroordeelt de vermeende schending van rechten door Russische troepen in Oekraïne en komt met een onderzoekscommissie. Een resolutie hierover is met grote meerderheid aangenomen.

De Oekraïense vertegenwoordiger zei voor de stemming dat de 47 landen in de raad de ‘gemeenschappelijke plicht’ hebben om te zorgen voor de documentatie en verificatie van Russische misdaden en de identificatie van de verantwoordelijken. Nederland en 31 andere landen stemden voor de resolutie. Alleen Rusland en Eritrea waren tegen. De dertien overige landen, waaronder China, brachten geen stem uit.

Volgens de Russische ambassadeur gebruiken de landen die de resolutie steunen ‘alle middelen om Rusland de schuld te geven van de gebeurtenissen in Oekraïne’. Rusland stelt dat zijn troepen in Oekraïne alleen militaire doelwitten aanvalt. In Oekraïne zijn echter meerdere meldingen gemaakt van aanvallen op onder meer woonwijken, waarbij burgers om het leven zijn gekomen.