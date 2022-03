Duitse oppositieleider acht NAVO-ingrijpen in Oekraïne mogelijk

De leider van de grootste oppositiepartij van Duitsland, Friedrich Merz van de CDU/CSU, heeft gezegd dat het mogelijk is dat de NAVO toch in Oekraïne ingrijpt als Rusland gericht kerncentrales als doelwit kiest. ‘Er kan een situatie komen dat de NAVO besluiten moeten nemen om Poetin te stoppen’, zei Merz in gesprek met de omroep NDR.

Merz zei dat bij een aanval op een kerncentrale een reactor getroffen kan worden en dan worden de NAVO-landen direct bedreigd. Dan moet worden bepaald of dat een aanval inhoudt op het grondgebied van het bondgenootschap.

Oekraïne zegt dat Rusland de kerncentrale in Zaporizja van alle kanten heeft beschoten en met geweld heeft veroverd. De buitenlandminister van Oekraïne twitterde dat de aanval van de Russen een ramp kon veroorzaken die tien maal groter is van die van Tsjernobyl in 1989.

Propagandastunt

Rusland bestrijdt de Oekraïense lezing met klem en beschuldigt Kiev van een propagandastunt. Er waren geen militairen in het complex van de kerncentrale, Russische noch Oekraïense, volgens Moskou. De problemen ontstonden toen een groep Oekraïense ‘saboteurs’ het terrein binnendrong en vanuit een trainingscentrum naar buiten schoot. Russische troepen in de omgeving hebben op ‘de monsterlijke provocatie’ gereageerd en teruggeschoten. De provocateurs hebben toen brand gesticht en zijn gevlucht, volgens Moskou.

Het IAEA (Internationaal Atoomenergie Agentschap) heeft vrijdag bevestigd dat er in Zaporizja op een pand bij de centrale een projectiel is neergekomen en dat geen enkele reactor schade heeft opgelopen. Oekraïens personeel werkt in de centrale door en Russische militairen zijn in de omgeving van het complex aanwezig.