Meer dan 1,2 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 1,2 miljoen mensen het land ontvlucht. Cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat de cijfers opnieuw flink zijn gestegen. Een dag eerder werd bekend dat de grens van 1 miljoen vluchtelingen was gepasseerd.

Door de Russische invasie zijn inwoners van Oekraïne massaal gevlucht naar buurlanden, met name naar Polen. Dat land heeft zo’n 650.000 vluchtelingen geregistreerd. Slechts een kleine groep, bijna vierhonderd personen, is gevlucht naar Belarus. De VN denken dat tot wel 10 miljoen mensen Oekraïne zullen verlaten.

