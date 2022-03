Straatracers gewond in Hendrik-Ido-Ambacht, politie wil ingrijpen

In Hendrik-Ido-Ambacht en ook op andere plekken in de Zuid-Hollandse regio Drechtsteden is er de afgelopen weken overlast door straatracebijeenkomsten. Afgelopen zondag raakten twee mensen die raceten op scooters gewond toen ze frontaal op elkaar botsten, zegt een politiewoordvoerster. De politie wil de races stoppen en gaat daarom actiever handhaven.

Het ging zondag in Hendrik-Ido-Ambacht om een bijeenkomst op en rond de Nijverheidsweg. Daar waren zo’n tweehonderd mensen aanwezig. Op sociale media wordt er vaak van tevoren een oproep geplaatst om te komen, legt de woordvoerster uit. Volgens de politie zijn de races levensgevaarlijk en kunnen ook omstanders gewond raken. Bovendien zorgt de herrie voor overlast en komen de ronkende motoren ook de luchtkwaliteit niet ten goede.

‘Met het oog op komend weekend en het mooie weer willen we de boodschap afgeven: kom niet en doe het niet’, stelt de politie, die samenwerkt met de gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) om de straatraces aan te pakken. ‘Reken op meer motorsurveillance, rollerbankcontroles, inbeslagname van voertuigen en meer en snellere handhaving.’

Behalve met scooters wordt er soms ook geracet met auto’s, zegt de woordvoerster. Het is volgens haar lastig boetes uit te delen of aanhoudingen te verrichten. ‘Daarvoor moet je een strafbaar feit plegen. En daar staan met je scooter is an sich niet verboden. Voor een boete moet vastgesteld zijn dat er te hard is gereden, iemand geen rijbewijs heeft of bijvoorbeeld mogelijk onder invloed is.’ Omwonenden in Hendrik-Ido-Ambacht worden opgeroepen het te melden als zij weten welke straten als racebaan worden gebruikt.