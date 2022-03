Ook in 2021 kregen huisartsen minder klachten eikenprocessierups

Afgelopen zomer en die daarvoor hebben mensen veel minder last gehad van de eikenprocessierups dan in 2019, aldus onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel. In 2019 veroorzaakte de rups veel overlast.

De eikenprocessierups houdt zich in de zomer op in eikenbomen. Het beestje heeft haartjes en die kunnen onder meer jeuk, ademhalingsproblemen en klachten aan de ogen geven. Met name in gebieden waar in de zomer van 2019 veel eiken besmet waren met de rups kwamen veel mensen met jeukklachten bij de huisarts, aldus Nivel.

De afgelopen twee jaar veroorzaakte de rups een stuk minder overlast. Vorig jaar werden de beestjes ook minder waargenomen in eiken. De piek van het aantal klachten dat bij de huisarts werd gemeld lag dit jaar tevens later dan in eerdere jaren. Nivel wijdt dit aan de lage temperaturen in het voorjaar. De eikenprocessierups heeft het liefst warm weer.

Voor het onderzoek zijn gegevens van zo’n 380 huisartsenpraktijken gebruikt.