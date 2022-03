Russische troepen dringen havenstad Mykolajiv binnen

De Russische troepen zijn voor het eerst de Oekraïense havenstad Mykolajiv binnengedrongen. De regionale gouverneur meldt dat op meerdere plekken in de zuidelijke stad wordt gevochten.

‘Laten we niet zenuwachtig worden’, zei gouverneur Vitali Kim in een videoboodschap. In Mykolajiv wonen bijna een half miljoen mensen. De stad ligt tientallen kilometers ten westen van Cherson.

Cherson werd eerder deze week als eerste grote stad ingenomen door de Russische strijdkrachten. Ook aan de andere kant van Mykolajiv is Rusland bezig met een offensief, bijvoorbeeld bij de stad Odessa.

Oekraïne wordt van verschillende kanten aangevallen. In het zuiden is het Russische leger vanuit de Krim opgerukt.